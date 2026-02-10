Олег Гончар

Олимпийский чемпион и народный депутат Украины Жан Беленюк в зале Верховной Рады прокомментировал решение Международного олимпийского комитета запретить украинскому скелетонисту Владиславу Гераскевичу использовать шлем с фотографиями погибших украинских спортсменов во время официальных тренировок и соревнований Олимпиады-2026.

Беленюк назвал ситуацию позорной и обратил внимание на двойные стандарты МОК. По его словам, украинскому спортсмену запретили символическое почтение погибших, тогда как российских и белорусских атлетов определенных возрастных категорий допускают к международным соревнованиям с национальной символикой.

Олимпийский чемпион подчеркнул, что МОК игнорирует реальность войны в Украине, в результате которой, по его словам, погибли уже более 560 украинских спортсменов.

Беленюк также пригласил представителей МОК приехать в Украину, чтобы воочию увидеть условия, в которых готовятся украинские атлеты — под обстрелами, без стабильного электроснабжения, тепла и с разрушенной спортивной инфраструктурой.