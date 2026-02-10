Олег Гончар

Международный олимпийский комитет позволил украинскому скелетонисту Владиславу Гераскевичу выступать на Олимпиаде-2026 с черной повязкой вместо шлема, на котором были изображены украинские спортсмены, погибшие в результате российской агрессии. Об этом сообщил представитель МОК во время сегодняшней пресс-конференции.

Таким образом, МОК согласился на частичный компромисс после резонансного решения накануне. Вчера организация запретила Гераскевичу использовать «особый» шлем как на официальных тренировках, так и во время соревнований, мотивируя это несоответствием олимпийским правилам.

Решение вызвало волну критики со стороны украинских спортсменов и спортивного сообщества. Сам Гераскевич заявлял, что считает запрет несправедливым и таким, который лишает возможности почтить память спортсменов, которые были частью олимпийского движения.

Разрешение на использование черной повязки стало единственным вариантом символического почтения, который МОК признал приемлемым в рамках действующих регламентов.