Олег Гончар

Паралимпийский комитет Финляндии объявил, что не будет участвовать в церемонии открытия зимних Паралимпийских игр в Милане и Кортине 6 марта. Такое решение принято после того, как Украина объявила бойкот церемонии открытия.

Также церемонию проигнорируют Эстония, Латвия и Польша.

В феврале Международный паралимпийский комитет распределил индивидуальные квоты — так называемые wild card — на Игры-2026. Шесть приглашений получили российские спортсмены в горнолыжном спорте, лыжных гонках и сноуборде, еще четыре — представители Беларуси в лыжных гонках.

Украина резко раскритиковала это решение, назвав его неприемлемым, однако не стала бойкотировать сами соревнования. Вместо этого Киев призвал европейские страны воздержаться от участия в церемонии открытия как знак позиции относительно допуска спортсменов из РФ и Беларуси.

Ранее россиян и белорусов отстранили после начала полномасштабной войны в 2022 году. Впоследствии им разрешили выступать в нейтральном статусе, а в декабре 2025 года CAS удовлетворил апелляцию против FIS, что открыло путь к набору рейтинговых очков и дальнейшему допуску через wild card.

Напомним, ранее в МПК ответили на отказ Украины участвовать в мероприятиях Паралимпиады.