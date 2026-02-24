Финляндия и еще четыре страны пропустят открытие Паралимпиады-2026
Решение принято после допуска российских и белорусских спортсменов с их флагами
Паралимпийский комитет Финляндии объявил, что не будет участвовать в церемонии открытия зимних Паралимпийских игр в Милане и Кортине 6 марта. Такое решение принято после того, как Украина объявила бойкот церемонии открытия.
Также церемонию проигнорируют Эстония, Латвия и Польша.
В феврале Международный паралимпийский комитет распределил индивидуальные квоты — так называемые wild card — на Игры-2026. Шесть приглашений получили российские спортсмены в горнолыжном спорте, лыжных гонках и сноуборде, еще четыре — представители Беларуси в лыжных гонках.
Украина резко раскритиковала это решение, назвав его неприемлемым, однако не стала бойкотировать сами соревнования. Вместо этого Киев призвал европейские страны воздержаться от участия в церемонии открытия как знак позиции относительно допуска спортсменов из РФ и Беларуси.
Ранее россиян и белорусов отстранили после начала полномасштабной войны в 2022 году. Впоследствии им разрешили выступать в нейтральном статусе, а в декабре 2025 года CAS удовлетворил апелляцию против FIS, что открыло путь к набору рейтинговых очков и дальнейшему допуску через wild card.
