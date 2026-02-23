Денис Седашов

Президент Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонс подтвердил, что организация не собирается пересматривать решение о допуске российских спортсменов к зимним Играм-2026 с национальной символикой. Слова приводит The Independent.

Это стало ответом на официальный протест Украины. Ранее украинские чиновники объявили о бойкоте официальных мероприятий Паралимпиады из-за присутствия флагов РФ и Беларуси на соревнованиях. В частности, украинская делегация не будет участвовать в церемонии открытия и других торжествах.

Это решение не может быть отменено ни советом директоров, ни мной лично. Мы хотим донести до украинской стороны послание об общем участии и разнообразии. Мы призываем их принять участие, но если они не хотят (участвовать в официальных мероприятиях — прим.), мы уважаем этот выбор. Андрю Парсонс

Зимние Паралимпийские игры-2026 пройдут с 6 по 15 марта в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

