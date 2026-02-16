Гандей может пропустить четвертьфинал Олимпиады-2026
Украинский шорт-трекист имеет проблемы с травмой
Украинский шорт-трекист Олег Гандей допустил в комментарии "Суспільному", что может не выйти на старт четвертьфинального забега на Олимпийских играх-2026 из-за проблем со здоровьем.
Спортсмен сообщил, что в настоящее время чувствует сильную боль в ногах. По его словам, воспаление после предыдущих стартов дает о себе знать настолько, что передвигаться сложно даже вне льда. Гандей отметил, что сейчас проходит восстановительные процедуры, прикладывает лед и старается уменьшить болевые ощущения перед решающим днем.
«Посмотрим, что будет завтра, и уже с завтрашнего дня будем решать с тренерами Польши, потому что они меня сопровождают. Также с моей федерацией, они меня поддерживают. Буду общаться, думать, что буду делать, что лучше сделать. Возможно, просто выйти на старт и хотя бы какое-то время показать. А возможно и нет. Еще не знаем, потому что очень болит, даже тяжело ходить. Посмотрим, что будет завтра».
