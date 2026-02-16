Украинский шорт-трекист Олег Гандей допустил в комментарии "Суспільному", что может не выйти на старт четвертьфинального забега на Олимпийских играх-2026 из-за проблем со здоровьем.

Спортсмен сообщил, что в настоящее время чувствует сильную боль в ногах. По его словам, воспаление после предыдущих стартов дает о себе знать настолько, что передвигаться сложно даже вне льда. Гандей отметил, что сейчас проходит восстановительные процедуры, прикладывает лед и старается уменьшить болевые ощущения перед решающим днем.