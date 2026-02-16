Гандей в драматическом забеге с завалом пробился в первый для Украины четвертьфинал Олимпийских игр.
Украинец добрался до финиша, хромая
около 1 часа назад
Фото: Getty Images
На Олимпийских играх-2026 состоялись квалификационные забеги в шорт-треке на дистанции 500 м среди мужчин.
Впервые в истории представителю Украины удалось пробиться в четвертьфинальную стадию. Олег Гандей оказался в эпицентре завала, после того как американец Брэндон Ким сбил представителя Узбекистана Даниила Эйбога. Украинец, прихрамывая, добрался до финиша с третьим результатом. Но из-за дисквалификации представителя США украинец поднялся на второе место.
Следующий старт Гандей проведет 18 февраля, он проведет четвертьфинальный забег на 50-метровке.