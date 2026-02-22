Олег Гончар

Сборная Германии стала лидером медального зачета в бобслее на Олимпийских играх-2026, установив новый исторический рекорд по количеству наград на одной Олимпиаде.

Немецкие спортсмены завоевали восемь медалей — три золотые, четыре серебряные и одну бронзовую. Таким образом команда превзошла собственное достижение Пекина-2022, где они выиграли семь наград. Одновременно три золотые медали повторили олимпийский рекорд в бобслее, которого немцы уже достигали в 2006, 2018 и 2022 годах.

На Играх-2026 было разыграно четыре комплекта наград — по два среди мужчин и женщин. Второе место в медальном зачете заняла сборная США (1 золото, 2 бронзы), третьей стала Швейцария с одной бронзовой наградой.

Напомним. Франция выиграла медальный зачет биатлонного турнира на Олимпиаде.