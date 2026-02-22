Франция выиграла медальный зачет по биатлону на Олимпиаде, у Норвегии вдвое меньше золота.
Топ-3 замкнули шведы
около 22 часов назад
Сборная Франции / Фото - Getty Images
На зимней Олимпиаде-2026 завершился биатлонный турнир.
Медальный зачет этой программы возглавила сборная Франции, выигравшая 6 из 11 гонок на Играх. Сборная Норвегии – вторая.
Украина не сумела завоевать наград, в последний раз украинцы выигрывали медали в биатлоне 12 лет назад на Олимпиаде-2014.
Медальный зачет биатлонных соревнований Олимпиады-2026:
1. Франция – 6 золотых + 4 серебряных + 3 бронзовых = 13 наград
2. Норвегия – 3+5+3 = 11
3. Швеция – 1+1+1 = 3
4. Италия – 1+1+0 = 2
5-8. Болгария – 0+0+1 = 1
5-8. Чехия – 0+0+1 = 1
5-8. Финляндия – 0+0+1 = 1
5-8. Германия – 0+0+1 = 1
