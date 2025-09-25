Владимир Кириченко

В Олимпийском доме состоялась встреча президента Национального олимпийского комитета Украины Вадима Гутцайта и министра молодежи и спорта Украины Матвея Бедного с представителями всеукраинских федераций по олимпийским видам спорта.

Одним из ключевых вопросов собрания стала тема недопущения российских и белорусских спортсменов к участию в международных турнирах.

Гутцайт отметил, что международные партнеры сохраняют приверженность Украине и поддерживают ее принципиальную позицию, но также напомнил о фактах допущения спортсменов из России и Беларуси к участию в соревнованиях под национальной символикой или к командным турнирам.

Кроме того, было обсуждено поддержание перспективной молодежи с акцентом на подготовке к Юношеским Олимпийским играм в Дакаре-2026, и принято решение о ежемесячных стипендиях медалистам Европейских юношеских олимпийских фестивалей.

Отдельно участники встречи обсудили деятельность Спортивного арбитражного суда при НОК Украины.

