Владимир Кириченко

Международный олимпийский комитет (МОК) назвал условия допуска российских спортсменов к зимней Олимпиаде-2026 под нейтральным флагом. Об этом сообщает пресс-служба МОК.

Представители AIN будут приглашены МОК для участия в Играх в соответствии с такими условиями:

– спортсмены с российским или белорусским паспортом, которые прошли квалификацию, будут допущены к участию в соревнованиях и выступят как нейтральные атлеты;

– команды спортсменов с российскими или белорусскими паспортами не смогут участвовать в Играх;

– спортсмены и персонал, которые активно поддерживают боевые действия, не будут допущены к участию в Играх;

– спортсмены и персонал, работающие по контракту с российскими или белорусскими военными или органами национальной безопасности, не будут допущены к Играм;

– любой нейтральный спортсмен, как и все остальные атлеты, должен соблюдать все антидопинговые требования, которые применяются к ним перед и во время Олимпийских игр 2026, в том числе те, что изложены в антидопинговых правилах международных федераций.

Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.

Напомним, в МОК оценили готовность объектов к зимней Олимпиаде-2026 в Италии.