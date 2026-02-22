Олег Гончар

Президент НОК Украины Вадим Гутцайт сообщил, какие призовые он получил за золотую медаль Олимпийских игр 1992 года в командном фехтовании в составе объединенной команды СНГ.

В интервью изданию «Чемпион» Гутцайт отметил, что за олимпийское золото в Барселоне он получил 3 тысячи долларов. По его словам, система премирования в те годы значительно отличалась от современной, а финансовая поддержка спортсменов была намного скромнее.

Для сравнения, уже в 1994 году за победу на зимней Олимпиаде в Лиллехаммере Украина выплачивала 15 тысяч долларов за золотую медаль. На Играх 2026 года призовые за золото составили 125 тысяч долларов, однако украинская команда на этот раз осталась без наград.

