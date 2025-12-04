Президент НОК Украины Вадим Гутцайт высказался по поводу решения чемпионки Европы по прыжкам в воду Софии Лискун сменить украинское гражданство на российское. Его слова передает Чемпион.

«Узнал об этой новости сегодня, был очень неприятно удивлен. Эта девочка переехала из Луганска в Киев в 2014 году, выступала за сборную Украины, имела проукраинскую позицию. Это просто предательство. У меня это не укладывается в голове. Зачем это делать, особенно сейчас, когда мы выстояли и продолжаем добиваться своей независимости.

Я прекрасно помню, сколько ей помогало и государство, и федерация. У нее не было проблем с финансированием — ей платили стипендию, организовывали сборы и выезды на соревнования. Ей помогало и Министерство спорта, и Федерация прыжков в воду Украины, и город Киев.

Что или кто повлиял на ее решение, еще предстоит выяснить. Она же, наверное, имела возможность остаться в Луганске в 2014 году. Но она поехала в столицу Украины. Столько лет выступала за сборную, ходила с нашим сине-желтым флагом. Просто нет слов».

Также он рассказал, когда Лискун сможет выступать в составе другой сборной.

«Нужно смотреть устав международной федерации, который регулирует смену гражданства спортсменов. В случае с гимнастом Ковтуном, согласно правилам Международной федерации гимнастики, за новую страну он может начать выступать лишь через два года.

Сразу возникает и вопрос о ее спортивных перспективах, ведь не факт, что она сможет пробиться в состав сборной страны-агрессора».