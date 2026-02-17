Калиниченко извинился за провал Украины в суперкоманде на Олимпиаде-2026
Прыгун взял вину за 14-е место на себя
около 2 часов назад
Украинская суперкоманда по прыжкам с трамплина завершила выступления на Олимпийских играх-2026 после первого раунда. Виталий Калиниченко прокомментировал непопадание в топ-12 и заявил, что ответственность за результат берет на себя.
После прыжка Евгения Марусяка Украина находилась в проходной зоне и сохраняла шансы на второй раунд. Однако попытка Калиниченко не позволила удержаться среди 12 лучших команд. В итоге украинцы заняли 14-е место и завершили соревнования.
По словам спортсмена, чрезмерные эмоции помешали ему выполнить качественный прыжок в решающий момент.
«За свой прыжок хочу извиниться перед командой и тренером. Было довольно эмоционально, слишком много эмоций помешали мне — было меньше контроля тогда, когда это было нужно. Я слишком себя настроил, и получился плохой прыжок. И на этом наши соревнования остановились на первом раунде»
Калиниченко подчеркнул, что не имел права допускать такую ошибку, ведь команда рассчитывала на прогресс после большого объема работы в течение сезона. Прыгун добавил, что летом улучшил подготовку, однако результат на Олимпиаде оказался далеким от ожиданий.