Украинская суперкоманда по прыжкам с трамплина завершила выступления на Олимпийских играх-2026 после первого раунда. Виталий Калиниченко прокомментировал непопадание в топ-12 и заявил, что ответственность за результат берет на себя.

После прыжка Евгения Марусяка Украина находилась в проходной зоне и сохраняла шансы на второй раунд. Однако попытка Калиниченко не позволила удержаться среди 12 лучших команд. В итоге украинцы заняли 14-е место и завершили соревнования.

По словам спортсмена, чрезмерные эмоции помешали ему выполнить качественный прыжок в решающий момент.

«За свой прыжок хочу извиниться перед командой и тренером. Было довольно эмоционально, слишком много эмоций помешали мне — было меньше контроля тогда, когда это было нужно. Я слишком себя настроил, и получился плохой прыжок. И на этом наши соревнования остановились на первом раунде» Виталий Калиниченко

Калиниченко подчеркнул, что не имел права допускать такую ошибку, ведь команда рассчитывала на прогресс после большого объема работы в течение сезона. Прыгун добавил, что летом улучшил подготовку, однако результат на Олимпиаде оказался далеким от ожиданий.