Олег Гончар

На зимних Олимпийских играх 2026 в соревнованиях по прыжкам с большого трамплина произошел громкий инцидент — Даниэля Чофенига дисквалифицировали уже после первого прыжка.

Австриец после стартовой попытки занял восьмое место и оставался в борьбе за награды. Однако, во время обязательного контроля экипировки судьи зафиксировали превышение допустимой длины ботинок на четыре миллиметра. В соответствии с техническим регламентом, даже такое минимальное нарушение является основанием для автоматической дисквалификации без права на вторую попытку.

В итоге Чофенига исключили из протокола соревнований еще до финального раунда. Олимпийским чемпионом стал словенец Домен Превц, который показал наилучший суммарный результат за два прыжка и воспользовался отсутствием одного из конкурентов в решающей фазе турнира.

Напомним, Марусяк и Калиниченко не смогли пробиться в финал Олимпийских игр 2026.