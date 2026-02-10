Харлан отреагировала на запрет МОК относительно шлема Гераскевича
Фехтовальщица напомнила о прецеденте с олимпийской лицензией
15 минут назад
Олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан отреагировала на решение Международного олимпийского комитета запретить украинскому скелетонисту Владиславу Гераскевичу использовать шлем с изображениями украинских спортсменов, погибших в результате российской агрессии.
Запрет распространяется как на официальные тренировки, так и на соревновательные заезды Олимпиады-2026.
Харлан обратила внимание на непоследовательность позиции МОК, напомнив о предыдущих решениях организации. По её словам, комитет уже демонстрировал готовность встать на сторону украинских спортсменов, в частности тогда, когда ей была предоставлена олимпийская лицензия после отказа пожать руку российской сопернице.
«Тогда контекст войны учли. Почему же теперь — нет?
Шлем Владислава Гераскевича — не про политику. Он о украинских атлетах, убитых войной. О тех, кто больше никогда не выйдет на старт! Запрещать этот шлем — значит отказываться видеть эту реальность…».
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на решение МОК запретить Гераскевичу шлем с фото погибших спортсменов.