Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на решение Международного олимпийского комитета (МОК) запретить скелетонисту Владиславу Гераскевичу использовать шлем с фото погибших во время войны спортсменов.

«На его шлеме – портреты наших атлетов, которых убила Россия. Фигуриста Дмитрия Шарпара, который погиб в боях под Бахмутом, 19-летнего биатлониста Евгения Малышева, которого убили оккупанты возле Харькова, и других наших спортсменов, которых российская война лишила жизни.

Благодарю знаменосца нашей сборной на зимней Олимпиаде Владислава Гераскевича за то, что напоминает миру цену нашей борьбы.

Эта правда не может быть неудобной, неуместной или называться «политической акцией на спортивных соревнованиях». Это напоминание всему миру о том, что такое современная Россия.

И именно это напоминает всем о глобальной роли спорта и исторической миссии олимпийского движения как такового – всё это о мире и ради жизни. Украина верна этому. Россия доказывает обратное».