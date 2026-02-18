Комиссар ЕС не поедет на открытие Паралимпиады-2026 из-за допуска россиян
Гленн Микаллеф выступил против возвращения национальных флагов РФ и Беларуси
около 2 часов назад
Комиссар Европейского Союза по вопросам спорта Гленн Микаллеф заявил, что не посетит церемонию открытия Паралимпийских игр-2026. Причиной он назвал решение допустить российских и белорусских спортсменов под национальными флагами.
Микаллеф подчеркнул, что поддерживает паралимпийцев, однако считает недопустимым сначала возвращение представителей РФ и Беларуси, а затем — предоставление им wild card и ускоренного участия без квалификации. По его словам, пока продолжается война России против Украины, он не может поддерживать использование национальной символики, связанной с государством-агрессором.
Чиновник подчеркнул, что его решение продиктовано принципами, а не неуважением к спортсменам.
Ранее Международный паралимпийский комитет сообщил, что шесть россиян и четыре белоруса смогут выступить на Играх-2026 под своими флагами. Также ранее стало известно, что украинские чиновники не планируют посещать Паралимпиаду.
Напомним, российских паралимпийцев могут допустить до церемоний открытия и закрытия Паралимпиады-2026.
Поделиться