Олег Гончар

Комиссар Европейского Союза по вопросам спорта Гленн Микаллеф заявил, что не посетит церемонию открытия Паралимпийских игр-2026. Причиной он назвал решение допустить российских и белорусских спортсменов под национальными флагами.

Микаллеф подчеркнул, что поддерживает паралимпийцев, однако считает недопустимым сначала возвращение представителей РФ и Беларуси, а затем — предоставление им wild card и ускоренного участия без квалификации. По его словам, пока продолжается война России против Украины, он не может поддерживать использование национальной символики, связанной с государством-агрессором.

Чиновник подчеркнул, что его решение продиктовано принципами, а не неуважением к спортсменам.

Ранее Международный паралимпийский комитет сообщил, что шесть россиян и четыре белоруса смогут выступить на Играх-2026 под своими флагами. Также ранее стало известно, что украинские чиновники не планируют посещать Паралимпиаду.

Напомним, российских паралимпийцев могут допустить до церемоний открытия и закрытия Паралимпиады-2026.