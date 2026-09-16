Лион, Куршевель и Валь-д'Изер. МОК утвердил локации Олимпиады-2030
Зимние Олимпийские игры-2030 пройдут с 1 по 17 февраля
Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил места проведения соревнований по отдельным видам спорта на зимней Олимпиаде-2030 во Французских Альпах.
Лион примет соревнования по фигурному катанию, шорт-треку и керлингу (в выставочном центре Eurexpo), хоккейный турнир (на стадионе в Десин-Шарпье и арене имени Тони Гарнье), а также главный медиацентр Игр.
Горнолыжную программу разделили два курорта: Куршевель (скоростной спуск, супергигант, командная комбинация) и Валь-д'Изер (слалом).
Зимние Олимпийские игры-2030 пройдут с 1 по 17 февраля.
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