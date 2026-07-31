Денис Седашов

Международный олимпийский комитет (МОК) прокомментировал решение Европейского Союза ввести санкции против министра спорта РФ и за совместительством президента Олимпийского комитета России (ОКР) Михаила Дегтярёва.

В организации заявили, что новые ограничения со стороны Евросоюза не изменят их подход к взаимодействию с российской стороной. Сообщает Главком.

МОК принял во внимание санкции, введенные Европейским Союзом против господина Дегтярёва. Однако эти санкции не влияют на рабочие отношения между МОК и Олимпийским комитетом России.

Напомним, ЕС ввел санкции не только против Дегтярёва, но и против президента ФИДЕ Аркадия Дворковича. Из-за этого последний был вынужден «добровольно приостановить» выполнение своих полномочий в Международной шахматной федерации.

FIDE на три года приостановила членство федерации шахмат России.