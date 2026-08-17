Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец раскритиковал позицию Международного олимпийского комитета по решению о возобновлении деятельности Олимпийского комитета России.

По словам омбудсмена, в июле он направил официальное обращение в МОК с призывом пересмотреть это решение, однако полученный 11 августа ответ от генерального директора организации Кристофа Де Кеппера оказался формальным отказом.

Для МОК – «сложные обстоятельства». Для Украины — разрушенные города, погибшие спортсмены и война, которая продолжается каждый день.

23 июля я официально обратился к МОК с простым вопросом: почему России снова открывают путь в мировой спорт, несмотря на продолжающуюся войну против Украины? В своем письме я призвал пересмотреть решение о возобновлении деятельности Олимпийского комитета России. Ответ получил 11 августа 2026 года от генерального директора МОК Кристофа Де Кеппера. И, откровенно говоря, его содержание цинично.

Вместо четкой реакции – ссылка на «нейтральность при любых обстоятельствах», «сложный геополитический контекст» и необходимость защищать право спортсменов участвовать в соревнованиях без политического давления.

Пока МОК говорит о принципе отстраненности от политики, Россия продолжает убивать украинцев и украинок, разрушать города и уничтожать украинский спорт. По официальным данным Министерства молодежи и спорта Украины, в настоящее время из-за агрессии России в Украине погибли 682 украинских спортсмена и тренера. Это люди, которые должны были жить, побеждать, устанавливать рекорды и представлять Украину на мировых аренах. Но Россия отняла их жизни. Еще 19 украинских спортсменов находятся в российском плену, 13 считаются пропавшими без вести.

Россия уничтожает не только жизни людей, но и саму среду для украинского спорта: 891 объект спортивной инфраструктуры поврежден или разрушен.

Вот такая цена этой войны для украинского спорта. Российский флаг — символ государства, которое ведет захватническую войну против Украины. И никакие иные формулировки не изменят этого факта.

Призываю МОК не превращать спорт в инструмент нормализации государства-агрессора. Олимпийские ценности – это мир, уважение, достоинство и честная борьба. Они должны проявляться не только в речах, но и в решениях. Российскому флагу не место на Олимпийских играх, пока Россия ведет войну против Украины!

Спорт должен объединять мир вокруг мира, а не помогать агрессору возвращаться к нормальности.