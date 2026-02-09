Олег Гончар

Представители Украины Евгений Марусяк и Виталий Калиниченко завершили выступления в соревнованиях по прыжкам с трамплина, не сумев пройти во второй раунд. Оба украинца финишировали за пределами топ-30, который дает право продолжить борьбу.

Марусяк выполнил прыжок на 99 метров, за который получил 113,6 балла. Этого результата хватило лишь для 42-го итогового места. Калиниченко показал дальность 94,5 метра, набрал 104,5 балла и завершил соревнования на 47-й позиции.

Таким образом, украинские спортсмены не смогли вмешаться в борьбу за высокие места и завершили выступления на ранней стадии.

