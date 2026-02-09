Владимир Кириченко

Австрийский сноубордист Беньямин Карл возглавил рейтинг самых возрастных олимпийских чемпионов в личном зимнем виде.

Вчера, 8 февраля, в 40 лет, 3 месяца и 23 дня он завоевал золото в параллельном гигантском слаломе на зимних Играх-2026.

Ранее самым возрастным был норвежский биатлонист Уле Эйнар Бьорндален, который стал первым в спринте на Олимпийских играх-2014 в Сочи. На тот момент ему было 40 лет и 12 дней.

В финале параллельного гигантского слалома Беньямин Карл привёз Ким Сан Кюму из Южной Кореи 0,19 секунды. Для австрийца вторая золотая медаль Олимпиады. В Пекине-2022 он также был первым в этой дисциплине.

Расписание выступлений украинцев в третий день Олимпиады-2026.