Известная американская певица Мэрайя Кэри стала музыкальной гостьей церемонии открытия Олимпийских игр 2026 в Милане. Во время торжеств на стадионе Сан-Сиро она исполнила легендарную итальянскую композицию Volare, а также собственную песню Nothing Is Impossible.

Отметим, что основные праздничные мероприятия проходят в Милане и в Кортина-д’Ампеццо, Предаццо и Ливиньо.

Олимпийские игры 2026 продолжатся до 22 февраля. В рамках соревнований будет разыграно 116 комплектов наград. Всего на Играх выступят представители 92 стран.

Напомним, Яо Мин принял участие в эстафете олимпийского огня.