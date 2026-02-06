Мэрайя Кэри выступила на церемонии открытия Олимпиады-2026 в Милане
Американская певица исполнила Volare и собственный хит на стадионе Сан-Сиро
36 минут назад
Мерайя Кэри
Известная американская певица Мэрайя Кэри стала музыкальной гостьей церемонии открытия Олимпийских игр 2026 в Милане. Во время торжеств на стадионе Сан-Сиро она исполнила легендарную итальянскую композицию Volare, а также собственную песню Nothing Is Impossible.
Отметим, что основные праздничные мероприятия проходят в Милане и в Кортина-д’Ампеццо, Предаццо и Ливиньо.
Олимпийские игры 2026 продолжатся до 22 февраля. В рамках соревнований будет разыграно 116 комплектов наград. Всего на Играх выступят представители 92 стран.
Напомним, Яо Мин принял участие в эстафете олимпийского огня.
