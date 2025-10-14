Министр молодежи и спорта Украины: «В спорте очень мало забронированных людей...»
Бедный назвал критерии для предоставления статуса критичности
около 2 часов назад
Министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный в интервью РБК-Украина рассказал о броне от мобилизации мужчин в спорте.
«В целом в спорте очень мало забронированных людей по сравнению с другими отраслями. Члены национальной сборной команды имеют право на бронирование.
Существуют общие критерии для предоставления статуса критичности. Топовые спортивные клубы: футбольные, хоккейные и других видов спорта могут им соответствовать и получить возможность забронировать определенную часть персонала.
Например, если футбольным клубам «Шахтер», «Динамо», «Полесье» нужен качественный специализированный спортивный врач для сопровождения команды, то они могут его забронировать».
Напомним, Гутцайта и Бедный встретились с представителями всеукраинских федераций по олимпийским видам спорта.
