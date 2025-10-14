Министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный в интервью РБК-Украина рассказал о броне от мобилизации мужчин в спорте.

«В целом в спорте очень мало забронированных людей по сравнению с другими отраслями. Члены национальной сборной команды имеют право на бронирование.

Существуют общие критерии для предоставления статуса критичности. Топовые спортивные клубы: футбольные, хоккейные и других видов спорта могут им соответствовать и получить возможность забронировать определенную часть персонала.

Например, если футбольным клубам «Шахтер», «Динамо», «Полесье» нужен качественный специализированный спортивный врач для сопровождения команды, то они могут его забронировать».