Олег Гончар

В Милане в группе А Олимпийских игр состоялись матчи, которые повлияли на распределение мест в таблице.

Сборная Швейцарии одержала волевую победу над Чехией — 4:3 в овертайме. Основное время завершилось вничью 3:3, а решающую шайбу на 61-й минуте забросил Кукан. Чехи дважды отыгрывались, в частности сравняли счет на 57-й минуте усилиями Нечаса, однако удержать ничейный результат не смогли.

Олимпийские игры-2026. Мужчины. Группа А

Швейцария – Чехия – 4:3 ОТ (0:1, 2:0, 1:2, 1:0)

Шайбы:

0:1 – Хлапик (Нечас, Кемпф), 15

1:1 – Йоси (Мозер, Джагер), 36

2:1 – Майер (Йоси, Хишир), 38

2:2 – Шимек (Хлапик, Нечас), 46

3:2 – Сутер (Мозер, Майер), 48

3:3 – Нечас (Хронек, Пастрняк), 57

4:3 – Кукан, 61.

В другом матче дня Канада разгромила Францию — 10:2. Канадцы забросили три шайбы уже в первом периоде и далее только наращивали преимущество. Дубли оформили Селебрини и Макдэвид, также отличились Кросби, Стоун, Макар и другие. Французы ответили лишь двумя шайбами.

Олимпийские игры-2026. Мужчины. Группа А

Канада – Франция – 10:2 (3:1, 3:0, 4:1)

Шайбы:

1:0 – Вилсон (Даути, Макдэвид), 8

1:1 – Дуэ (Аддамо), 8

2:1 – Тейвс (Кросби, Марнер), 9

3:1 – Стоун, 19

4:1 – Макар (Макдэвид, Кросби), 32

5:1 – Селебрини, 37

6:1 – Кросби (Стоун), 37

7:1 – Макдэвид (Селебрини, Вилсон), 41

7:2 – Трэ (Аддамо, Крнон), 41

8:2 – Хорват (Райнхарт, Беннетт), 45

9:2 – Хейгл (Маккиннон, Теодор), 50

10:2 – Селебрини (Стоун, Марнер), 51

Отметим, что впервые с 2014 года на Олимпиаде выступают игроки НХЛ.