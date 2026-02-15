ОИ-2026: Швейцария дожала Чехию в овертайме, Канада с голами Макдэвида и Кросби разгромила Францию
На Олимпиаде-2026 продолжается мужской хоккейный турнир в Милане
В Милане в группе А Олимпийских игр состоялись матчи, которые повлияли на распределение мест в таблице.
Сборная Швейцарии одержала волевую победу над Чехией — 4:3 в овертайме. Основное время завершилось вничью 3:3, а решающую шайбу на 61-й минуте забросил Кукан. Чехи дважды отыгрывались, в частности сравняли счет на 57-й минуте усилиями Нечаса, однако удержать ничейный результат не смогли.
Олимпийские игры-2026. Мужчины. Группа А
Швейцария – Чехия – 4:3 ОТ (0:1, 2:0, 1:2, 1:0)
Шайбы:
0:1 – Хлапик (Нечас, Кемпф), 15
1:1 – Йоси (Мозер, Джагер), 36
2:1 – Майер (Йоси, Хишир), 38
2:2 – Шимек (Хлапик, Нечас), 46
3:2 – Сутер (Мозер, Майер), 48
3:3 – Нечас (Хронек, Пастрняк), 57
4:3 – Кукан, 61.
В другом матче дня Канада разгромила Францию — 10:2. Канадцы забросили три шайбы уже в первом периоде и далее только наращивали преимущество. Дубли оформили Селебрини и Макдэвид, также отличились Кросби, Стоун, Макар и другие. Французы ответили лишь двумя шайбами.
Олимпийские игры-2026. Мужчины. Группа А
Канада – Франция – 10:2 (3:1, 3:0, 4:1)
Шайбы:
1:0 – Вилсон (Даути, Макдэвид), 8
1:1 – Дуэ (Аддамо), 8
2:1 – Тейвс (Кросби, Марнер), 9
3:1 – Стоун, 19
4:1 – Макар (Макдэвид, Кросби), 32
5:1 – Селебрини, 37
6:1 – Кросби (Стоун), 37
7:1 – Макдэвид (Селебрини, Вилсон), 41
7:2 – Трэ (Аддамо, Крнон), 41
8:2 – Хорват (Райнхарт, Беннетт), 45
9:2 – Хейгл (Маккиннон, Теодор), 50
10:2 – Селебрини (Стоун, Марнер), 51
Отметим, что впервые с 2014 года на Олимпиаде выступают игроки НХЛ.
