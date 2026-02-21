Окіпнюк – 10 в фінале Олимпийских игр
Александр не смог отобраться в суперфинал Игр-2026
1 день назад
На Олимпиаде-2026 состоялись соревнования по лыжной акробатике.
Александр Окипнюк стал единственным представителем Украины, который пробился в финал – Дмитрий Котовский, Ян Гаврюк и Максим Кузнецов завершили выступления в квалификации. Окипнюк в финале за Back Double Full-Full-Double Full получил 101 балл. Во второй попытке украинец усложнил программу, но неудачно приземлился. Александр не смог пройти в суперфинал и продолжить борьбу за медали.
Олимпийские игры-2026. Лыжная акробатика. Квалификация
1. Пирмин Вернер (Швейцария) – 122.17 балла
2. Ци Гуанпу (Китай) – 120.80
3. Синьди Ван (Китай) – 118.10
...
6. Александр Окипнюк (Украина) – 112.67
17. Дмитрий Котовский (Украина) – 95.16
21. Ян Гаврюк (Украина) – 84.07
23. Максим Кузнецов (Украина) – 68.88
Олимпийские игры-2026. Лыжная акробатика. Финал
1. Синьди Ван (Китай) – 132.60
2. Ноэ Рот (Швейцария) – 131.58
3. Ли Тяньма (Китай) – 123.93
...
10. Александр Окипнюк (Украина) – 101.00