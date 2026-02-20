На Олимпиаде-2026 состоялся мужской масс-старт по биатлону.

Украина имела двух представителей в гонке Виталия Мандзина и Дмитрия Пидручного. Мандзин до экватора гонки боролся за место в первой пятерке, но два последних подхода на стрельбище завершились 5 ошибками. Капитан украинской команды Пидручный с самого начала начал ошибаться в стрельбе и с теми же 5 промахами финишировал 17-м.

Победу одержал норвежец Йоханнес Дале-Шевдал, который идеально отработал на стрельбище и завоевал первую индивидуальную награду на Олимпиадах.

Олимпийские игры-2026. Биатлон. Мужчины. Масс-старт

1. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия, 0+0+0+0) 39:17.1

2. Штурла Легрейд (Норвегия, 0+0+1+0) +10.5

3. Кантен Фийон-Майе (Франция, 1+0+2+1) +25.6

...

10. Виталий Мандзин (Украина, 0+0+2+3) +2:30.7

17. Дмитрий Пидручный (Украина, 2+0+2+1) +3:14.6