Олег Гончар

Соревнования по конькобежному спорту на зимних Олимпийских играх 2030 года пройдут за пределами страны-хозяйки. Игры состоятся во Французских Альпах в 2030 году.

Несмотря на то, что турнир пройдет на юго-востоке Франции, однако турнир конькобежцев примет другое государство.

По информации организаторов и МОК, дисциплину планируют провести на уже существующих аренах — в Турине (Италия) или в нидерландском Херенвене. Международный олимпийский комитет не поддерживает строительство новых объектов без гарантий дальнейшего использования, поэтому это решение было условием еще на этапе предоставления Франции права на проведение Игр.

Президент оргкомитета турнира Эдгар Гроспирон заявил, что это станет первым случаем в истории, когда олимпийская дисциплина будет проходить в другой европейской стране. Ранее отдельные соревнования уже выносились за пределы основного региона — например, серфинг на Играх 2024 года в Париже проходил на Таити, однако это была французская территория. В 2030 году конькобежный турнир состоится в независимом государстве.

Результаты Олимпийских игр 2026.