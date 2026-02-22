Норвегия выиграла медальный зачет Олимпиады-2026, Украина без наград.
Украина завершила Игры без наград
около 13 часов назад
Зимние Олимпийские игры-2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо официально завершены. Победителем медального зачета стала сборная Норвегии, которая завоевала 18 золотых, 12 серебряных и 11 бронзовых наград — всего 41 медаль.
Второе место заняли США (12-12-9, 33 медали), третье — Нидерланды (10-7-3, 20). В топ-5 также вошли Италия (10-6-14, 30) и Германия (8-10-8, 26). В целом награды завоевали представители 29 стран.
Канада завершила Игры с пятью золотыми медалями и 21 наградой в целом, Япония — с 24 медалями (5-7-12), Франция — с 23 (8-9-6). Сборная Украины не смогла завоевать ни одной медали на этих Играх.
Таким образом, Норвегия четвертую Олимпиаду подряд подтверждает статус самой сильной зимней нации.
Напомним, США выиграли золото Олимпиады-2026 по хоккею в невероятном финале против Канады.