Председатель Финского паралимпийского комитета: «Решение МПК по России – жалкое и бессмысленное»
Финляндия не планирует бойкот, но обеспокоена безопасностью спортсменов
около 16 часов назад
Глава Финского паралимпийского комитета Сари Раутио резко раскритиковала решение Международного паралимпийского комитета (МПК) о восстановлении членства Национального паралимпийского комитета России и Беларуси. Об этом она заявила в интервью Iltalehti.
«Это невероятно жалко и нелепо. Российские спортсмены не должны иметь права на участие ни при каких условиях. К сожалению, результаты голосования показывают, что в мире мы остаёмся в меньшинстве с такой позицией».
Раутио заявила, что Финляндия пока не планирует бойкот, но этот вопрос следует рассматривать очень осторожно, учитывая интересы и безопасность спортсменов.
«Сейчас у нас есть двое спортсменов, которые уже квалифицировались на Паралимпиаду, и было бы обидно, если бы их возможности пострадали из-за такого решения».
Напомним, Паралимпийский комитет России восстановлен в правах, атлеты будут выступать с флагом и гимном.
