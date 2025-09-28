Олег Гончар

Глава Финского паралимпийского комитета Сари Раутио резко раскритиковала решение Международного паралимпийского комитета (МПК) о восстановлении членства Национального паралимпийского комитета России и Беларуси. Об этом она заявила в интервью Iltalehti.

«Это невероятно жалко и нелепо. Российские спортсмены не должны иметь права на участие ни при каких условиях. К сожалению, результаты голосования показывают, что в мире мы остаёмся в меньшинстве с такой позицией». Сари Раутіо

Раутио заявила, что Финляндия пока не планирует бойкот, но этот вопрос следует рассматривать очень осторожно, учитывая интересы и безопасность спортсменов.

«Сейчас у нас есть двое спортсменов, которые уже квалифицировались на Паралимпиаду, и было бы обидно, если бы их возможности пострадали из-за такого решения». Сари Раутио

Напомним, Паралимпийский комитет России восстановлен в правах, атлеты будут выступать с флагом и гимном.