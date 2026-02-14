Олег Шумейко

Евгений Марусяк и Виталий Калиниченко не смогли пройти в финал в прыжках с большого трамплина на Олимпиаде-2026.

Украинцам не удалось попасть в тридцатку лучших. Калиниченко прыгнул на 120.5 м (оценка 103.4) и финишировал с 44-м результатом, а Марусяк преодолел 124.5 м (оценка 108.6) и занял 41 место. Лучший результат у японца Рена Никайдо – 140 м.

Напомним, что Юлия Джима стала лучшей среди украинок в спринте Олимпиады-2026 по биатлону.

