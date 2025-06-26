Стало известно, когда новый президент МОК выскажется о допуске россиян к турнирам
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29 минут назад
Кирсти Ковентри / Фото - Yahoo
Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри может выразить свою позицию по поводу допуска россиян на турниры на пресс-конференции после заседания исполкома организации сегодня, 26 июня.
Цитируют представителя пресс-службы МОК рашистские СМИ.
Когда новый президент МОК Ковентри выскажет свою позицию по возвращению российских и белорусских спортсменов на международные соревнования?
«После заседания исполнительного совета МОК в четверг состоится традиционная пресс-конференция. Это возможность задать вопросы на любую тему, связанную с олимпийским движением».
Напомним, Ковентри вступила в должность президента МОК в понедельник, 23 июня.