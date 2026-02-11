Олег Гончар

В соревнованиях по лыжному двоеборью на Олимпийских играх-2026 Украину представляют Дмитрий Мазурчук и Александр Шумбарец.

Первой частью программы стали прыжки с нормального трамплина.

По итогам прыжкового раунда Шумбарец занял 31-е место, а Мазурчук — 32-е. Таким образом, украинцы стартуют в гонке преследования с отставанием от лидеров, однако сохраняют шансы улучшить позиции за счет дистанции.

В 14:45 начнется финальный раунд — лыжная гонка на 10 километров по системе Гундерсена, где и будут разыграны медали. Стартовые интервалы определены по результатам прыжков: чем выше место, тем раньше спортсмен отправляется на дистанцию.

опубликовали расписание сборной Украины на 11 февраля.