Олег Гончар

11 февраля украинские спортсмены выступят в шести дисциплинах зимних Олимпийских игр-2026.

Соревновательный день для Украины начнется в 10:10 в лыжном двоеборье (формат Гундерсена, НТ/10 км). В пробном раунде прыжков выступят Александр Шумбарец и Дмитрий Мазурчук, а уже в 11:00 они выйдут на зачетный раунд.

В 12:30 в супергиганте (мужчины) Украину представит Дмитрий Шепьюк. В 13:30 запланирована официальная тренировка по скелетону среди мужчин.

В 15:15 состоится индивидуальная гонка по биатлону на 15 км среди женщин. На старт выйдут Александра Меркушина, Юлия Джима, Кристина Дмитренко и Дарья Чалик.

Вечерняя программа — санный спорт. В 18:00 стартует первый заезд женских двоек — Украину представят Стецкив / Мох. В 18:51 пройдет первый заезд мужских двоек: Гой / Качмар и Марциновс / Бабура.

Напомним, ранее Владислав Гераскевич вышел на тренировку в «шлеме памяти» несмотря на запрет МОК.