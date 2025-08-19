Владимир Кириченко

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп обменялись подарками во время встречи в Вашингтоне. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента Украины.

Зеленский подарил Трампу клюшку для игры в гольф, которую ему передал младший сержант ВСУ Константин Картавцев.

Отметим, что Картавцев потерял ногу в первые месяцы полномасштабного вторжения России, спасая товарищей.

Гольф стал для Константина частью реабилитации.

Президент Украины также показал видео, в котором Картавцев обращается с просьбой к Трампу помочь Украине закончить войну справедливым и устойчивым миром.

Президент США принял подарок и записал видео с благодарностью украинскому воину.

Также Трамп подарил Зеленскому символические ключи от Белого дома.

