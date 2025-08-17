Олег Гончар

Украинская пауэрлифтерка Дарья Русаненко на Всемирных играх в Чэнду (Китай) установила мировой рекорд.

В упражнении приседание со штангой она преодолела 285,5 кг. В финале соревнований Русаненко завоевала "серебро", уступив лишь канадке Рейе Стинн, но ее рекорд стал главным событием дня.

В целом украинская команда завершила соревнования по пауэрлифтингу на Всемирных играх на первом месте в медальном зачете, завоевав десять наград.

Победу в общем зачете обеспечил Константин Мусиенко, который в заключительный день соревнований завоевал второе золото для Украины.