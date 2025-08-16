Украина занимает третье место в медальном зачете Всемирных игр-2025
Сине-желтые в копилке уже имеют 40 наград
22 минуты назад
В китайском Чэнду завершился девятый соревновательный день Всемирных игр-2025.
16 августа украинцы завоевали 5 медалей – 3 серебра и 2 бронзы. В медальном зачете сине-желтые сохраняют третью позицию.
Всемирные игры-2025. Медальный зачет
ТОП-5
- Китай — 31 золото + 13 серебро + 9 бронза = 53 награды
- Германия — 15 + 14 + 14 = 43
- Украина — 15 + 12 + 13 = 40
- Италия — 13 + 23 + 19 = 55
- Франция — 11 + 11 + 15 = 37
Сборная Украины завоевала 40 медалей, среди которых 15 золотых. Благодаря этому сине-желтые сохранили третью позицию в медальном зачете Всемирных игр-2025.
Двойной успех Украины: Била и Деревянко завоевали медали в пауэрлифтинге на Всемирных играх-2025.
Поделиться