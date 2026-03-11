Лящук в третий раз в карьере победила на турнире Arnold Strongwoman Classic 2026
Украинка снова стала самой сильной женщиной на планете
около 2 часов назад
Ольга Лящук / Фото - Yahoo
В Колумбусе прошел престижный международный турнир по стронгспорту Arnold Strongwoman Classic 2026.
Украинка Ольга Лящук одержала победу, набрав 50,5 очка.
Напомним, Ольга выигрывала этот турнир в 2019 и 2020 годах (тогда он был известен как Arnold Pro Strongwoman).
Arnold Strongwoman Classic 2026. Колумбус, США. Женщины
1. Ольга Лящук (Украина) – 50,5
2. Инес Караскьо (Пуэрто-Рико) – 49
3. Анжелика Джардин (США) – 48.5
