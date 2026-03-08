50 величайших спортсменов мира: в престижный список попал украинец
Сергей Бубка стал 49-м в рейтинге
Портал GiveMeSport опубликовал список 50 величайших спортсменов всех времен. Рейтинг охватывает представителей различных дисциплин, оценивая их влияние на спорт, количество рекордов и завоеванные титулы.
Возглавил список легендарный баскетболист Майкл Джордан. Вторую позицию занял боксер Мохаммед Али, а замкнул тройку лидеров самый быстрый человек планеты Усэйн Болт.
Украинское представительство: Сергей Бубка
Единственным украинцем в топ-50 стал легендарный прыгун с шестом Сергей Бубка, который занял 49-ю позицию. За свою карьеру он установил 35 мировых рекордов, завоевал олимпийское золото и шесть раз подряд становился чемпионом мира.
Бубка опередил в рейтинге таких звезд, как бейсболист Джо Ди Маджо.
Топ-10 лучших спортсменов:
1. Майкл Джордан (Баскетбол)
2. Мохаммед Али (Бокс)
3. Усэйн Болт (Легкая атлетика)
4. Уэйн Гретцки (Хоккей)
5. Майкл Фелпс (Плавание)
6. Бейб Рут (Бейсбол)
7. Бо Джексон (Амер. футбол/Бейсбол)
8. Джим Торп (Легкая атлетика/Амер. футбол)
9. Пеле (Футбол)
10. Роджер Федерер (Теннис)
49. Сергей Бубка (Легкая атлетика)
