Сборная Украины сохранила место в топ-5 медального зачета Всемирных игр
Пятый соревновательный день для «сине-желтых» прошел без наград
Фото: СКУ
В китайском Чэнду прошёл пятый соревновательный день Всемирных игр-2025. Сборной Украины 12 августа не удалось пополнить актив ни одной наградой – в копилке «сине-жёлтых» остаётся 23 медали.
Всемирные игры-2025. Медальный зачёт
1. Китай – 18 + 6 + 2
2. Германия – 15 + 12 + 8
3. Италия – 9 + 14 + 14
4. Украина – 8 + 9 + 6
5. Франция – 7 + 8 + 8
Отметим, что Украина сохранила четвёртое место в медальном зачете.
