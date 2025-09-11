Олег Гончар

Пресс-служба бейсбольного клуба Нью-Йорк Янкис объявила, что президент США Дональд Трамп посетит игру команды против «Детройт Тайгерс» в четверг, 11 сентября.

Матч начнется в 19:05 по местному времени на стадионе «Янки-стэдиум» в Южном Бронксе, который вмещает около 50 тысяч зрителей.

Предматчевые церемонии будут посвящены памяти жертв и героев терактов 11 сентября 2001 года. Трамп сначала примет участие в мемориальной церемонии в Пентагоне, а затем прибудет в Нью-Йорк. Вице-президент Джей Ди Венс будет представлять администрацию на церемонии в Граунд-Зеро.

Гостям с билетами рекомендуется прибыть как можно раньше и запланировать дополнительное время на вход из-за усиленных мер безопасности на всех входах и выходах стадиона. С 16:00 будут действовать ограничения: запрещены бутылки, банки, жидкости и большинство сумок, кроме маленьких типа clutch. NYPD и Секретная служба усилят охрану, возможны ограничения зон вокруг стадиона.

Теракты 11 сентября — серия из четырех скоординированных атак-самоубийств в США, которая унесла более 3000 жизней. Этот визит Трампа происходит на фоне его недавнего появления на US Open, где он получил смешанную реакцию публики.