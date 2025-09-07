Дональд Трамп прибыл на финал US Open-2025
Глава страны находится в VIP-ложе
около 1 часа назад
Фото: Getty Images
Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп прибыл на стадион Артура Эша, где проходит финальный матч Открытого чемпионата США по теннису-2025.
Политик наблюдает за игрой из вип-ложи. В решающем поединке турнира встречаются первая ракетка мира Янник Синнер из Италии и второй номер мирового рейтинга испанец Карлос Алькарас.
