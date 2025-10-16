После успешных ознакомительных стартов, проведённых заслуженным журналистом Украины, основателем «Национального реестра рекордов Украины» Валентином Щербачёвым, уже в эту субботу, 18 октября, в Киеве состоится уникальное спортивно-реабилитационное мероприятие – «Семейные игры Украинской Военной Лиги Валентина Щербачёва». Об этом сообщил президент УВЛ Святослав Сирота.

На прошлой неделе участники впервые испытали формат дружеских семейных соревнований, где спорт стал средством восстановления, общения и взаимной поддержки. Во время игр царила искренняя атмосфера радости и единства, а участие принимали семьи украинских защитников, которые показали настоящую силу духа и командный настрой.

Среди первых победителей – семья Самусей, в составе которой Сергей даже с гипсом на руке не сдался и завоевал победу вместе с женой Светланой и сыном Владимиром.

Среди активных участников – пограничник Константин Тищенко с сыном Кириллом, соучредитель инициативы Тарас Карпенко (позывной «Сазан»), а также другие семьи наших Героев.

Организаторами мероприятия выступают Валентин Щербачёв – легенда украинской спортивной журналистики – и Украинская военная лига.

Партнёрами события стали «Евразия» – японская и европейская кухня и общественная инициатива «Украина превыше всего».

Соревнования по петанку координирует Василий Леськов, президент Федерации петанка Украины, вице-президент Украинской военной лиги.

📅 Дата: 18 октября

🕙 Время: 10:00–13:00

📍 Место: Киев, парк «Наталка», спортгородок

В программе – лёгкие спортивные активности для всей семьи: петанк, дартс, фрисби, эстафета с футбольными мячами, пробитие по воротам, весёлая зарядка с элементами семейной гимнастики и викторина «История украинского спорта».

В «Семейных играх УВЛ Валентина» примут участие шесть семей украинских защитников. Здесь не будет кубков и медалей – ведь каждый участник заслуживает победы. Главное – поддержка, командный дух и чувство единства.

Эта инициатива – шаг к созданию постоянной программы семейного спорта и психологической реабилитации для военных семей. Украинская военная лига планирует сделать этот формат регулярным и распространить его на все районы Киева.

Организаторы приглашают семьи защитников присоединяться к следующим событиям. Также инициатива открыта для партнёров, которые хотят поддержать объединение семей через спорт, общение и совместное восстановление.