Защищая Украину от российских оккупантов, погиб чемпион Европы
Он был рекордсменом страны
около 2 часов назадПодписаться в
Михайло Малкуш / Фото - Facebook
На войне против России погиб украинский пауэрлифтер Михаил Малкуш. Об этом сообщила Федерация пауэрлифтинга Украины.
«Защищая Украину от российской агрессии, погиб наш чемпион Михаил Малкуш. Выражаем искренние соболезнования родным, близким, друзьям и товарищам Михаила.
Вечная Слава и Вечная Память Герою».
Михаил – призер чемпионатов мира среди юниоров, чемпион Европы среди юниоров, рекордсмен Украины.
Напомним, в Болгарии вследствие падения с 11-го этажа погибла призерка чемпионатов Европы.
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