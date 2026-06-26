В Болгарии в результате падения с 11-го этажа погибла призерка чемпионатов Европы
Правоохранительные органы выясняют обстоятельства смерти
33 минуты назадПодписаться в
Жанет Немет / Фото - Instagra
23 июня в Софии (Болгария) в результате падения с 11-го этажа погибла известная венгерская борец Жанет Немет.
Правоохранительные органы выясняют обстоятельства смерти 32-летней спортсменки, одной из основных версий называют самоубийство.
Немет была серебряным и бронзовым призером чемпионатов Европы, а также участницей Олимпийских игр-2016.
Сообщается, что в последние дни Жанет находилась в тяжелом психологическом состоянии и обращалась за помощью к психологу.
Напомним, Международная федерация борьбы сняла все санкции с России и Беларуси.
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