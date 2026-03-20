Женское лидерство в спорте и бизнесе: в Киеве состоялась совместная встреча Sport&Business Club и Win Win Club
2 дня назад
В среду, 18 марта, в столичном UNIT.City состоялась совместная встреча Sport&Business Club и Win Win Club. Мероприятие было посвящено женщинам в спорте и бизнесе. Своими инсайтами и успешными кейсами поделились 13 звездных спикеров, среди которых легендарные спортсменки, руководительницы крупных корпораций, главы спортивных федераций, представительницы государственных учреждений, а также специалисты по маркетингу и коммуникациям.
Встреча традиционно началась со знакомства с рядом участников, которые рассказали гостям о своем деле и ответили на вопросы СEO Sport&Business Club Алексея Бреги. После этого основатель клуба анонсировал второй Ukrainian Sports Media Week, который пройдет 16 апреля.
Первая дискуссионная панель была посвящена взаимодействию бизнеса и спорта. Участники обсудили, как крупные компании интегрируют спорт в свои маркетинговые стратегии, создают совместные проекты и строят лояльность аудитории через истории успеха украинских чемпионов.
Спикерами этой панели, которую модерировал сооснователь и СЕО Win Win Club Виталий Лубинец, выступили:
- Ирина Шинкаренко, заместитель главы ООО «Эпицентр К» по рекламе и маркетингу;
- Анна Чуботина, генеральный директор Arricano Real Estate;
- Виктория Ирлач, коммерческий директор Forbes Ukraine.
В панели о современном спортивном менеджменте главными темами обсуждения стали изменение подходов к управлению спортивными организациями, борьба за внимание зрителя в условиях жесткой конкуренции, развитие детско-юношеских школ и построение эффективной экономики внутри федераций. Эти вопросы вместе с СEO Sport&Business Club Алексеем Брагой обсуждали:
- Катерина Машевская, директор по маркетингу Украинской Премьер-Лиги;
- Милана Бродовская, президент Федерации пляжной борьбы Украины;
- Юлия Хан, директор Департамента молодежи и спорта КГГА;
- Олеся Николенко, генеральный секретарь федераций падела и бадминтона Украины.
Тему выживания бизнеса в кризисных условиях, и почему из спортсменов получаются отличные бизнесмены, подняла Марина Авдеева, совладелица «Арсенал Страхование» и основательница Easy Peasy Insurtech, во время интервью с украинской альпинисткой Татьяной Яловчак.
О психологии больших побед и медийности современных атлетов в конце вечера рассказали звездные спортсменки. Своим опытом преодоления страхов и развития личного бренда под модерацией бронзового призера Олимпиады по карате Станислава Горуны поделились:
- Влада Харькова, чемпионка мира и двукратная чемпионка Европы по фехтованию;
- Александра Шолохова, чемпионка Европы по карате и победительница SBC Ukraine Awards 2025 в номинации «Прорыв года»;
- Анна Петрик, игрок ЖФК «Металлист 1925» и сборной Украины;
- Анна Ризатдинова, чемпионка мира по художественной гимнастике и основательница собственной академии.