В среду, 18 марта, в столичном UNIT.City состоялась совместная встреча Sport&Business Club и Win Win Club. Мероприятие было посвящено женщинам в спорте и бизнесе. Своими инсайтами и успешными кейсами поделились 13 звездных спикеров, среди которых легендарные спортсменки, руководительницы крупных корпораций, главы спортивных федераций, представительницы государственных учреждений, а также специалисты по маркетингу и коммуникациям.

Встреча традиционно началась со знакомства с рядом участников, которые рассказали гостям о своем деле и ответили на вопросы СEO Sport&Business Club Алексея Бреги. После этого основатель клуба анонсировал второй Ukrainian Sports Media Week, который пройдет 16 апреля.

Первая дискуссионная панель была посвящена взаимодействию бизнеса и спорта. Участники обсудили, как крупные компании интегрируют спорт в свои маркетинговые стратегии, создают совместные проекты и строят лояльность аудитории через истории успеха украинских чемпионов.

Спикерами этой панели, которую модерировал сооснователь и СЕО Win Win Club Виталий Лубинец, выступили:

, заместитель главы ООО «Эпицентр К» по рекламе и маркетингу; Анна Чуботина , генеральный директор Arricano Real Estate;

, генеральный директор Arricano Real Estate; Виктория Ирлач, коммерческий директор Forbes Ukraine.

В панели о современном спортивном менеджменте главными темами обсуждения стали изменение подходов к управлению спортивными организациями, борьба за внимание зрителя в условиях жесткой конкуренции, развитие детско-юношеских школ и построение эффективной экономики внутри федераций. Эти вопросы вместе с СEO Sport&Business Club Алексеем Брагой обсуждали:

, директор по маркетингу Украинской Премьер-Лиги; Милана Бродовская , президент Федерации пляжной борьбы Украины;

, директор Департамента молодежи и спорта КГГА; Олеся Николенко, генеральный секретарь федераций падела и бадминтона Украины.

Тему выживания бизнеса в кризисных условиях, и почему из спортсменов получаются отличные бизнесмены, подняла Марина Авдеева, совладелица «Арсенал Страхование» и основательница Easy Peasy Insurtech, во время интервью с украинской альпинисткой Татьяной Яловчак.

О психологии больших побед и медийности современных атлетов в конце вечера рассказали звездные спортсменки. Своим опытом преодоления страхов и развития личного бренда под модерацией бронзового призера Олимпиады по карате Станислава Горуны поделились: