В украинском спорте появился новый масштабный проект для популяризации падел среди женщин – Ukrainian Ladies League. Это серия любительских турниров, охватывающая Ужгород, Ивано-Франковск, Черновцы, Львов, Хмельницкий, Одессу и Киев.

Главная цель лиги – развитие женского сообщества игроков и определение сильнейшей любительской пары страны по результатам суперфинала, который примет столица. Организует соревнования Украинская падел федерация.

Соревнования ориентированы на участниц уровней D и C, что делает турнир максимально доступным для тех, кто недавно начал свой путь в этом спорте. Формат игры выбран индивидуальный (Americano), что позволяет каждой игрокине проявить себя и получить новый опыт в динамичных матчах. Каждый региональный этап собирает от 12 до 36 участниц, а победительницы городов получают прямую путевку в финальный этап.

Киевская часть лиги примет игрокинь на двух основных локациях – RSP Kioto и RSP Nyvky. Игры начинаются уже в марте и будут продолжаться до середины мая.

Организаторы делают ставку на системность: график турниров распланирован так, чтобы участницы могли постепенно повышать свой рейтинг и готовиться к решающим встречам. Параллельно с этим активно продолжается West Ladies League, которая уже охватила западные регионы страны.

Кульминацией сезона станет суперфинал Ukraine Ladies League, который состоится 14 мая в Киеве. Здесь встретятся чемпионки всех отборочных этапов, чтобы разыграть главный трофей лиги.

Такой формат соревнований создает мощный импульс для развития падел в регионах и стимулирует открытие новых клубов, поскольку спрос на качественные игровые площадки среди женской аудитории стабильно растет.

Падел всё чаще называют одним из самых легких для освоения ракеточных видов спорта, особенно для тех, кто ранее не имел опыта в теннисе или сквоше. Его особенность заключается в продуманной конструкции игры, которая существенно снижает технический порог входа и позволяет новичкам уже на первом занятии проводить полноценные розыгрыши и получать удовольствие от процесса.

В отличие от классического тенниса, где корт значительно больше, а мяч отскакивает высоко и быстро, падел проходит на компактной площадке размером 10 на 20 метров, окруженной стеклянными и металлическими стенами. Именно эти стены играют ключевую роль в доступности спорта: они возвращают мяч в игру даже после неудачного удара, давая игроку дополнительное время на реакцию и повторную попытку.

Благодаря этому, игра продолжается дольше, а количество «мёртвых» мячей резко уменьшается. Новичок не стоит и не ждёт, пока партнер подаст снова, – он постоянно вовлечён в действие.

К концу 2025 года в Украине насчитывалось более 120 кортов, и около 18 000 активных игроков. Рынок демонстрирует взрывной рост, несмотря на войну. Президент Украинской падел федерации Алексей Днипров прогнозирует: после победы развитие ускорится вдвое. В настоящее время Киев концентрирует около 70% всех кортов, в регионах лидируют Львов, Ужгород, Одесса и Хмельницкий.