Юниорская сборная Украины по паделу провела первый матч на дебютном для себя чемпионате Европы – соперником в групповом раунде стала команда Венгрии. Напомним, турнир проходит в командном формате: результат определяется по сумме результатов трех возрастных категорий: U14, U16 и U18.

Наиболее убедительно выступила самая младшая пара украинцев: Кирилл Кириченко и Максим Брусиловский (U14) обыграли венгерских сверстников в двух сетах – 6:2, 6:2. В категории U18 пара Назария Салєєва и Андрея Мельничина тоже справилась без третьего сета, победив 6:4, 6:2.

Самым драматичным оказался поединок в категории U16: Владиславу Медведю и Александру Твердохлебову пришлось сыграть полный трехсетовый матч. Выиграв первый сет 7:6, украинцы потеряли преимущество во втором (3:6), а в решающем, третьем сете более опытные венгры оказались сильнее – 6:1. Несмотря на это поражение в одной из трех пар не повлияло на общий результат матча: благодаря двум другим победам Украина одержала победу над Венгрией на дебютном чемпионате Европы.

Следующим соперником украинцев станет сборная Португалии – хозяева турнира и вторая по силе команда Европы после Испании. Матчи состоятся 28 июня, начиная с 12:00 по киевскому времени. Посмотреть игры вживую можно на YouTube-канале Международной падел федерации.