В португальском Порту определились группы квалификационного этапа FIP Junior Euro Padel Cup 2026 – главного юниорского чемпионата Европы по паделу. С 27 по 29 июня на кортах Padel Athletic Club за последние четыре свободных места в финальной стадии будут бороться 18 мужских и 15 женских национальных сборных.

Украинская мужская команда попала в группу B вместе с Португалией, Венгрией и Норвегией. Среди сеяных команд мужского турнира по рейтингу FIP – Италия, Португалия, Нидерланды и Эстония. Поэтому, соперничество с португальцами сразу ставит перед украинцами серьезное испытание в дебютном для сборной турнире такого уровня – "хозяева" турнира станут соперниками нашей команды 28-го июня.

Откроют турнир 27-го июня матчем против команды Венгрии, а 29-го июня соперниками наших парней станут ровесники из Норвегии.

Формат квалификации предусматривает по три матча в каждой встрече, отдельно для категорий U14, U16 и U18, по круговой системе. В финальную стадию Final 8, которая начнется 30 июня, выйдет только победитель каждой группы: он присоединится к четырем командам, которые получили прямую путевку по результатам Чемпионата Европы 2024 года в Венгрии – Испании, Франции, Швеции и Бельгии в мужском турнире, а также Испании, Италии, Португалии и Франции в женском. Действующим чемпионом в обоих турнирах остается Испания, которая победила в прошлых двух розыгрышах в мужском и женском разрядах.

Все матчи квалификационного этапа будут транслироваться в прямом эфире на YouTube-канале Международной федерации падела. Состав участников в финальной стадии станет известен вечером в понедельник, после завершения последних игр группового этапа, а сам турнир завершится финалами 4 июля.