Юниорская сборная Украины по паделу завершила групповой этап своего дебютного чемпионата Европы поражением от сборной Норвегии – последнего соперника на этой стадии турнира в Порту.

Лучше всего в команде выступила самая молодая пара Максим Брусиловский и Кирилл Кириченко (U14), которые уверенно обыграли норвежских сверстников 6:2, 6:3. В категории U16 Никита Герага и Александр Твердохлебов уступили оппонентам 4:6, 1:6.

В заключительном поединке дня пара U18 Андрей Мельничин и Назарий Салеев боролась до последнего: проиграв первый сет 3:6, ребята попытались переломить игру во втором, но проиграли его на тай-брейке – 6:7.

По итогам всех трех туров группового этапа турнирная таблица выстроилась так: Португалия завершила групповой этап без единого проигранного сета (9:0, 6 очков), Норвегия финишировала второй (5:4, 5 очков), Украина – третьей (3:6, 4 очка), а Венгрия замкнула таблицу (1:8, 3 очка).

Третье место в группе означает, что для юниорской сборной Украины борьба на турнире заканчивается на стадии группового этапа – в Final 8 выходит только победитель группы. Несмотря на это, сам факт дебюта на турнире такого уровня, а также победа над Венгрией в первом туре, стали важным этапом для развития молодежного направления украинского падела.